Задержан угрожавший фармацевту аптеки осколком стекла и забравший из кассы 60 манатов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 15 марта в Абшеронское районное управление полиции поступило обращение по факту разбоя в одной из аптек на территории поселка Новханы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции установили, что в этот день в районе 18 часов в аптеку, где работает житель Агджабединского района Эльсевер Гусейнов пришел неизвестный и, угрожая осколком стекла, взял из кассы 60 манатов.

По факту по статье 181 (разбой) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении грабежа житель города Баку, ранее судимый Алиага Абдуллаев.

В Абшеронском районном управлении полиции проводится расследование.