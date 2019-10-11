Задержан убивший в Баку спящую жену ударом гантели по голове

Обвиняемый в убийстве жены в Баку привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, пресс-службы Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры распространили в связи с этим совместную информацию.

9 октября в Шекинский районный отдел полиции с признательным заявлением обратился Ильхам Акперов 1965 г.р., сообщивший об убийстве своей жены Джавахир Акперовой 1983 г.р. в расположенной в Низаминском районе Баку квартире. Сотрудники Низаминского района и управления полиции с участием судмедэксперта осмотрели место происшествия и труп, были совершены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Низаминского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены основания для подозрения, что И.Акперов на почве ревности нанес металлическим спортивным снарядом (гантель) смертельный удар по голове спящей жене Дж.Акперовой.

И.Акперов был привлечен в качестве подозреваемого, ему было предъявлено обвинение и решением суда принята мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.