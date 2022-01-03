Задержан застреливший военнослужащих ГПС

Уголовное дело взято под особый контроль руководства Генпрокуратуры

Задержан убивший военнослужащих Государственной пограничной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Авазли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из служебного оружия и умышленно убил военнослужащих пограничной заставы, на которой нес службу, старшего лейтенанта Исмайлова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаила Натиг оглу. После инцидента он сбежал, бросив оружие.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Э.Авазли был задержан в качестве подозреваемого в 00:30 3 января 2022 года на территории села Малхалаф Лачынского района.

Уголовное дело было взято под особый контроль руководства Генпрокуратуры, расследование поручено следственному управлению военной прокуратуры.

В настоящее время предпринимаются интенсивные следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.