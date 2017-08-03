Масаллы. 3 августа. REPORT.AZ/ Задержан убивший ножом 33-летнего мужчину в Масаллы.

Как передает южное бюро Report, сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции был задержан 17-летний юноша, подозреваемый в убийстве ножом жителя села Шатыроба Тайяра Джабир оглу Гулиева 1984 г.р. Житель села Махмудавар в показаниях полиции сообщил, что между ним и Т. Гулиевым возник спор, убитый использовал нецензурные выражения, в результате чего ему нанесли три ножевых ранения.

Напомним, что 33-летний Т. Гулиев был найден раненым вчера утром на территории села. Получивший три ножевых ранения мужчина был доставлен в Масаллинскую районную центральную больницу. Несмотря на вмешательство врачей, его спасти не удалось.

По факту Масаллинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.