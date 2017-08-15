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    Задержан таксист, совершивший в состоянии легкого опьянения ДТП с летальным исходом

    Сотрудники Сабунчинского РУП проводят расследование

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В поселке Забрат Сабунчинского района Баку произошло ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, 14 августа в 4 часа на территории поселка Забрат Сабунчинского района столкнулись управляемый иностранцем Гасаном Гейдари автомобиль марки "Ока" и лондонское такси, за рулем которого находился неизвестный водитель.

    В результате ДТП Гасан Гейдари погиб.

    В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП, водитель лондонского такси, житель Баку Вагиф Гурбанов был задержан. Было установлено, что он находился в состоянии легкого опьянения.

    Сотрудники Сабунчинского РУП проводят расследование. 

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