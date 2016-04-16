Задержан таксист, избивший сотрудника посольства Азербайджана в Москве

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Мужчина, избивший сотрудника консульского отдела посольства Азербайджана в Москве Эмиля Магеррамова, задержан. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, спустя несколько часов после нападения он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение для дальнейших разбирательств. Им оказался 31-летний Хайбула Гаджиев.

По версии следствия, конфликт между мужчинами произошёл в такси. После многочисленных ударов по голове и телу советник посольства Азербайджана Э. Магеррамов был доставлен в больницу, где пострадавшему диагностировали сотрясение головного мозга, рассечение губы и брови.