Задержан стрелявший в двух человек в Ясамале

Задержан мужчина, стрелявший в двух человек в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает Report, 22 декабря на улице Шарифзаде в Ясамальском районе бывшие заключенные - И.Багиев 1987 г.р. и З.Мурадов 1989 г.р. были госпитализированы с пулевыми ранениями.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и отдел угрозыска Ясамальского районного управления полиции задержали и передали следствию подозреваемого в совершении общественно опасного деяния ранее судимого Турала Нагиева 1983 г.р.

В отношении Т.Нагиева возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса страны, ведется расследование.

Информацию Report подтвердил начальник пресс-службы Бакинского городского управления полиции, майор Эльшад Гаджиев.