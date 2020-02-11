​Задержан совершивший убийство в бакинском маркете

Задержан мужчина, совершивший убийство в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции Баку, отдела угрозыска и 36-го отдела полиции Хатаинского РУП, было раскрыто убийство, совершенное ночью 8 февраля в одном из маркетов на Зыхском шоссе в Хатаинском районе.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию в качестве подозреваемого житель Баку Исмаил Агагасанов 1996 г.р., подозреваемый в нанесении смертельного ножевого ранения в область спины жителю Баку Алиеву Бахтияру Юсиф оглу 1960 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, в отношении подозреваемого продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия.