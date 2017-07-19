Задержан шпион пытавшийся вывести из Азербайджана данные, собранные по заданию органов иностранных спецслужб

Баку. 19 июля. Report.az/ В результате контрразведывательных мероприятий осуществленных Службой государственной безопасности, был задержан Мухтар Ягубов пытавшийся вывести из страны на небольших электронных носителях информации данные, собранные путем шпионажа на территории Азербайджанской Республики по заданию органов иностранных спецслужб.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана.

Сообщается, что в ходе продолженных расследований по факту государственной измены по возбужденному уголовному делу по статье 274 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности члены шпионской сети действующей на территории города Баку и на других территориях страны - граждане Азербайджанской Республики Мухтар Джамал оглу Ягубов, Шакир Ханлар оглу Ахмедов, Зяка Абыш оглу Зейналлы, Сабухи Октай оглу Аббасзаде, Худашюкур Месчид Нуриев и Кямаладдин Исахан оглу Гусейнов, в их отношении соответствующими судебными решениями избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате оперативно-следственных мероприятий были выявлены и получены сведения различного характера, предусматривающие переписку с органами иностранных спецслужб, было определено, что шпионская сеть по заданию иностранных органов спецслужб осуществляла деятельность по проникновению в круги государственных чиновников, общественных деятелей и другие круги, и по сбору секретной информации относительно органов безопасности Азербайджанской Республики, Вооруженных сил и проводимых в стране мероприятий по обеспечению безопасности.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.