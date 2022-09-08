Задержан шантажист, завладевший фотографиями около 50 граждан в Instagram

Задержан мужчина, который при помощи специальных программ скачивал фотографии граждан из личных профилей в Instagram, а затем шантажировал их, угрожая распространить эти фотографии в непристойном виде.

Задержан мужчина, который при помощи специальных программ скачивал фотографии граждан из личных профилей в Instagram, а затем шантажировал их, угрожая распространить эти фотографии в непристойном виде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила информация, что неизвестный посредством специальных программ скачивал фотографии из профилей граждан, а впоследствии, путем фотомонтажа превращал эти фотографии в непристойные и распространял их через другие профили в Instagram.

В результате оперативно-технических мероприятий совершивший эти деяния Яшар Мамедов был задержан и доставлен в Главное управление.

В ходе разбирательств выявилось, что Я.Мамедов непристойные варианты скачанных фотографий распространял на своих страницах. Затем, связавшись с владельцами фотографий по соцсетям, он представлялся программистом и предлагал свою "помощь". В обмен на удаление фотографий из соцсетей он просил перечислить на его банковскую карту различные суммы денег. Таким путем Я.Мамедов присвоил деньги около 50 пользователей соцсетей.

Расследование в Главном управлении продолжается.