​Задержан шантажировавший женщину житель Баку

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, шантажировавший и требующий денег у женщины, с которой он познакомился в интернете.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 8-го отделения полиции Сабаильского РУП был задержан житель Баку Эльвин Набиев, который угрожал женщине, с которой познакомился в интернете, что опозорит ее, распространив видеоролик, и требовал за молчание 10 000 манатов.

По факту ведется расследование.