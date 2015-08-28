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    ​Задержан шантажировавший женщину житель Баку

    Эльвин Набиев познакомился с жертвой в интернете

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, шантажировавший и требующий денег у женщины, с которой он познакомился в интернете.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 8-го отделения полиции Сабаильского РУП был задержан житель Баку Эльвин Набиев, который угрожал женщине, с которой познакомился в интернете, что опозорит ее, распространив видеоролик, и требовал за молчание 10 000 манатов.

    По факту ведется расследование. 

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