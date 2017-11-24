Задержан сбивший в Баку 4 членов одной семьи и cбежавший с места ДТП ранее судимый водитель

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Задержан сбивший в Баку 4 членов одной семьи и cбежавший с места ДТП водитель.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, 23 ноября на территории Сабунчинского поселка Забрат неизвестным автомобилем были сбиты пешеходы - жители столицы Азер Ахмедов, его супруга Ольга и двое малолетних детей.

Совершивший ДТП водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим. С помощью очевидцев ДТП раненые были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное.

После поступления в Сабунчинское РУП сообщения о случившемся, на место аварии выехала оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что аварию совершил водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107". В результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого лица был задержан и передан следствию житель поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, ранее судимый Тофик Гадиров. Обнаруженный во дворе его дома автомобиль марки "ВАЗ-2107" был увезен на штрафную площадку.

По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.