Задержан сбивший 20 дней назад в Сальяне пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками Сальянской районной полиции и прокуратуры были осуществлены неотложные меры, направленные на установление личности и привлечение к следствию сбежавшего с места происшествия водителя, грубо нарушившего на территории района правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель человека.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 5 января в 21 часов на пролегающем через Сальянский район отрезке дороги Алят-Астара-иранская граница неизвестным и сбежавшим с места ДТП водителем был сбит Рашад Ханалиев 1982 г.р. От полученных травм Р.Ханалиев скончался.

По факту в отделе следствия и дознания по делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями Главного управления следствия и дознания министерства внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

В результате проведенных мероприятий был задержан и привлечен к следствию подозреваемый, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 90 VK 615 Алиев Эльхан Нариман оглу 1989 г.р.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.