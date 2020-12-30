Задержан руководитель ООО, регистрировавший граждан в портале разрешений

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают принимать решительные меры против различных нарушений особого карантинного режима, объявленного на территории страны.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции задержали лиц, которые на основе ложной информации и документов регистрировали различных граждан на портале “icazə.e-gov.az",тем самым создавая условия для их свободного передвижения через специальные карантинные посты.
Предварительные расследования установили, что гражданин Байрам Фараджов за оплату в размере 50-150 манатов в общей сложности незаконно зарегистрировал 974 человека в принадлежащих ему недействующих ООО. Еще два человека, которые помогали Байраму Фараджову в этом деле, были выявлены и доставлены в управление полиции.
Их разрешения были аннулированы в соответствующем порядке. По данному факту продолжаются соответствующие расследования и оперативно-розыскные мероприятия.