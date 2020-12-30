Задержан руководитель ООО, регистрировавший граждан в портале разрешений

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают принимать решительные меры против различных нарушений особого карантинного режима, объявленного на территории страны.

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают принимать решительные меры против различных нарушений особого карантинного режима, объявленного на территории страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции задержали лиц, которые на основе ложной информации и документов регистрировали различных граждан на портале “icazə.e-gov.az",тем самым создавая условия для их свободного передвижения через специальные карантинные посты.

Предварительные расследования установили, что гражданин Байрам Фараджов за оплату в размере 50-150 манатов в общей сложности незаконно зарегистрировал 974 человека в принадлежащих ему недействующих ООО. Еще два человека, которые помогали Байраму Фараджову в этом деле, были выявлены и доставлены в управление полиции.

Их разрешения были аннулированы в соответствующем порядке. По данному факту продолжаются соответствующие расследования и оперативно-розыскные мероприятия.