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Задержан руководитель ООО, регистрировавший граждан в портале разрешений

Задержан руководитель ООО, регистрировавший граждан в портале разрешений Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают принимать решительные меры против различных нарушений особого карантинного режима, объявленного на территории страны.
Происшествия
30 декабря 2020 г. 19:37
Задержан руководитель ООО, регистрировавший граждан в портале разрешений

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают принимать решительные меры против различных нарушений особого карантинного режима, объявленного на территории страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции задержали лиц, которые на основе ложной информации и документов регистрировали различных граждан на портале “icazə.e-gov.az",тем самым создавая условия для их свободного передвижения через специальные карантинные посты.

Предварительные расследования установили, что гражданин Байрам Фараджов за оплату в размере 50-150 манатов в общей сложности незаконно зарегистрировал 974 человека в принадлежащих ему недействующих ООО. Еще два человека, которые помогали Байраму Фараджову в этом деле, были выявлены и доставлены в управление полиции.

Их разрешения были аннулированы в соответствующем порядке. По данному факту продолжаются соответствующие расследования и оперативно-розыскные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətəndaşları saxta yolla icazə portalından keçirən MMC rəhbəri saxlanılıb

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