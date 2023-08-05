О нас

В Мингячевире задержан разыскиваемый за кражу

В Мингячевире задержан разыскиваемый за кражу В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции города Мингячевира был задержан 40-летний Рустам Азизов, разыскиваемый в связи с обвинением по статьям 177 (Кража) и 326 (повреждение или уничтожение официальных документов, штампов
Происшествия
5 августа 2023 г. 11:56
В Мингячевире задержан разыскиваемый за кражу

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции города Мингячевира был задержан 40-летний Рустам Азизов, разыскиваемый в связи с обвинением по статьям 177 (Кража) и 326 (повреждение или уничтожение официальных документов, штампов, печатей) Уголовного кодекса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в ходе расследования, проведенного в Управлении полиции Абшеронского района, было установлено, что, в частности, он похитил в поселках Гобу, Атйалы и Ашагы Гюздек района в разное время из 3 домов деньги и золотые украшения общей стоимостью более 10 000 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Axtarışda olan şəxs saxlanılıb, onun oğurluq əməllərinin üstü açılıb

Самое читаемое

На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
29 июля 2023 г. 23:50
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
31 июля 2023 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi