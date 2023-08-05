В Мингячевире задержан разыскиваемый за кражу

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции города Мингячевира был задержан 40-летний Рустам Азизов, разыскиваемый в связи с обвинением по статьям 177 (Кража) и 326 (повреждение или уничтожение официальных документов, штампов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции города Мингячевира был задержан 40-летний Рустам Азизов, разыскиваемый в связи с обвинением по статьям 177 (Кража) и 326 (повреждение или уничтожение официальных документов, штампов, печатей) Уголовного кодекса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в ходе расследования, проведенного в Управлении полиции Абшеронского района, было установлено, что, в частности, он похитил в поселках Гобу, Атйалы и Ашагы Гюздек района в разное время из 3 домов деньги и золотые украшения общей стоимостью более 10 000 манатов.