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    Задержан ранее судимый карманник, промышлявший в бакинском метро

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Задержан карманник, промышлявший в бакинском метро.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившись в отделение полиции в метрополитене, жительница Баку Н.Рзаева заявила, что 3 апреля, когда она садилась в поезд на станции метро "Нефтчиляр", из ее сумки украли кошелек, в котором были деньги, студенческий билет и банковская карта.

    В результате незамедлительных действий сотрудников отделения полиции удалось установить кто совершил кражу. 

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали его у той же станции.

    Им оказался житель Баку, ранее судимый Эльмеддин Гулиев. При обыске у мужчины изъяли украденный кошелек.

    По соответствующей статье Кодекса административных проступков Э.Гулиев арестован сроком на 2 месяца. 

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