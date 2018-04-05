Задержан ранее судимый карманник, промышлявший в бакинском метро

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Задержан карманник, промышлявший в бакинском метро.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившись в отделение полиции в метрополитене, жительница Баку Н.Рзаева заявила, что 3 апреля, когда она садилась в поезд на станции метро "Нефтчиляр", из ее сумки украли кошелек, в котором были деньги, студенческий билет и банковская карта.

В результате незамедлительных действий сотрудников отделения полиции удалось установить кто совершил кражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали его у той же станции.

Им оказался житель Баку, ранее судимый Эльмеддин Гулиев. При обыске у мужчины изъяли украденный кошелек.

По соответствующей статье Кодекса административных проступков Э.Гулиев арестован сроком на 2 месяца.