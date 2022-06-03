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Задержан пытавшийся незаконно пересечь грузино-турецкую границу гражданин Азербайджана

Задержан пытавшийся незаконно пересечь грузино-турецкую границу гражданин Азербайджана Задержаны три иностранных гражданина, пытавшиеся незаконно перейти из Грузии в Турцию.
Происшествия
3 июня 2022 г. 12:26
Задержан пытавшийся незаконно пересечь грузино-турецкую границу гражданин Азербайджана

Задержаны три иностранных гражданина, пытавшиеся незаконно перейти из Грузии в Турцию.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пограничной полиции Грузии.

Один из задержанных – гражданин Азербайджана 1996 г.р., двое остальных – граждане Турции 1990 и 1989 г.р.

Следствие установило, что задержанные пытались в обход КПП пройти через отрезок грузино-турецкой границы "Кирнати" и перейти на территорию Турции.

По факту продолжаются следственные мероприятия. За совершенное правонарушение предусмотрено от 4 до 5 лет лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Türkiyəyə qanunsuz keçmək istəyən Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb

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