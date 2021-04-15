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Задержан продавец поддельных косметических средств

Задержан продавец поддельных косметических средств Во время операции, проведенной на основании многочисленных жалоб от граждан, был задержан житель Баку Фуад Абдуллаев
Происшествия
15 апреля 2021 г. 14:51
Задержан продавец поддельных косметических средств

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проведена операция по пресечению продажи некачественных шампуней и других косметических средств, представляющих серьезную опасность для здоровья человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Во время операции, проведенной на основании многочисленных жалоб от граждан, был задержан житель Баку Фуад Абдуллаев. При обыске в принадлежащем ему складе на территории Низаминского района столицы были обнаружены и изъяты кустарно расфасованные шампуни, другие косметические средства неизвестного происхождения, большая партия этикеток, голограмма, крышек и др.

Расследование установило, что Фуад Абдуллаев вошел в сговор с неизвестным следствию, ныне скрывающегося за рубежом человеком и занимался реализацией поддельных товаров под видом оригинала под брендом Brasil Botox-Keratin.
Ф.Абдуллаев и его знакомый также занимались реализацией данной продукции посредством созданных в соцсетях страниц. Экспертиза на основании изъятых из данной продукции образцов выявила, что она является некачественной, непригодной для использования и может нанести вред здоровью.

В управлении следствия и дознания Главного управления по факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции), ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaxta “Brasil Botox-Keratin” satan şəxs tutuldu

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