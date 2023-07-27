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Задержан представлявшийся телеведущим и вымогавший деньги интернет-мошенник

Задержан представлявшийся телеведущим и вымогавший деньги интернет-мошенник В последние дни в соцсетях распространилась информация о фактах мошенничества с использованием имен врачей и телеведущих, имеющих страницы в социальных сетях, в связи с чем в Министерстве внутренних дел было начато расследование.
Происшествия
27 июля 2023 г. 13:57
Задержан представлявшийся телеведущим и вымогавший деньги интернет-мошенник

В последние дни в соцсетях распространилась информация о фактах мошенничества с использованием имен врачей и телеведущих, имеющих страницы в социальных сетях, в связи с чем в Министерстве внутренних дел было начато расследование.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан житель города Лянкаран Кялбихусейн Абушов.

В своих показаниях он отметил, что использовал в социальных сетях имена врачей и ведущих и злоупотреблял доверием их знакомых, получая различные суммы денег.

В ходе расследования также установлено, что задержанный за вознаграждение обещал помочь врачам стать гостями передачи на одном из телеканалов страны.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Həkimlər və teleaparıcıların adından istifadə edərək sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

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