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    Задержан председатель Совета старейшин Нардарана, против него выдвинуто обвинение в госизмене

    Натиг Керимов обвиняется по статье 274 УК

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Азербайджана задержали председателя Совета старейшин Нардарана Натига Керимова.

    Как сообщает Report, в его отношении возбуждено уголовное дело. 

    Н.Керимов обвиняется по ст. 274 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджанской Республики, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики) УК.

    В настоящее время Н.Керимова везут в Сабаильский районный суд. Он предстанет перед судом, и будет рассмотрено представление об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. 

    Деяние, предусмотренное ст. 274 УК, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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