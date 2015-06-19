​Задержан предприниматель, подозреваемый в незаконной купле-продаже земельных участков на территории парка "Достлуг"

Операцию возглавил начальник ГУПГБ, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Задержан предприниматель, подозреваемый в осуществлении незаконной купли-продажи земельных участков на территории парка "Достлуг" ("Дружбы") на территории поселка Биби-Эйбат в Сабаильском районе.

Как сообщает Report, во время операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) был задержан и привлечен к следствию Гусейнов Тарлан Керим оглу 1972 г.р. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК. По решению Хатаинского районного суда в отношении Т.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Задержанного отправили в Бакинский следственный изолятор №1 в поселке Кюрдаханы.

Юридические представители Т.Гусейнова обратились с жалобой в Бакинский апелляционный суд с просьбой изменить вынесенное Хатаинским районным судом в его отношении решение об аресте.

Операция по задержанию Т.Гусейнова проводилась тайно. Операцию лично возглавил начальник ГУПГБ генерал-майор полиции Миргафар Сеидов.

Отметим, что на проведенном в прошлом месяце совещании, связанном с незаконными виллами в парке "Достлуг", президент Ильхам Алиев лично поручил главе ИВ города Баку Гаджибале Абуталыбову заняться вопросом. На основании этого в указанном парке приступили к сносу вилл.