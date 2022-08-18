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Задержан полковник, подозреваемый в распространении интимных видео сотрудниц МЧС

Задержан полковник, подозреваемый в распространении интимных видео сотрудниц МЧС Задержан подозреваемый в распространении интимных видео и фотографий нескольких сотрудниц МЧС.
Происшествия
18 августа 2022 г. 15:11
Задержан полковник, подозреваемый в распространении интимных видео сотрудниц МЧС

Задержан подозреваемый в распространении интимных видео и фотографий нескольких сотрудниц МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала расследование по факту распространения в ряде СМИ и социальных сетей видео и фотографий интимного характера нескольких сотрудниц МЧС.

Установлено, что помощник начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник внутренней службы Заур Мирзоев посредством специального программного обеспечения установил на служебном компьютере скрытую камеру для осуществления видео-и фотосъемки, при помощи которой с 2013 года - до конца 2019 года проводил видео-и фотосъемки интимных связей с женщинами. Заснятые кадры были распространены в интернете в августе 2022 года.

В ходе расследования установлено обоснованное подозрение в том, что З.Мирзоев, превысив свои должностные полномочия, преступными действиями нанес серьезный ущерб правам и законным интересам этих лиц, а также деловой репутации МЧС, что привело к тяжелым последствиям.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

З.Мирзоев был задержан 17 августа в качестве подозреваемого по делу.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке FHN əməkdaşlarının intim videolarını yayan polkovnik tutulub

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