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Задержан подозреваемый в умышленном убийстве родственника в Баку

Задержан подозреваемый в умышленном убийстве родственника в Баку 13 января около 22 часов поступила информация об убийстве Этибара Фаталиева, 1995 года рождения на территории Сабаильского района Баку.
Происшествия
14 января 2024 г. 00:12
Задержан подозреваемый в умышленном убийстве родственника в Баку

13 января около 22 часов поступила информация об убийстве Этибара Фаталиева, 1995 года рождения на территории Сабаильского района Баку.

Как передает Report со ссылкой на прокуратуру района, расследование выявило серьезные подозрения в умышленном убийстве Этибара Фаталиева в ходе ссоры, возникшей между ним и Юсифом Исмаиловым 1993 года рождения, по адресу Сабаильский район, Сальянское шоссе, 15.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), Юсиф Исмаилов задержан сотрудниками полиции, передан следствию и по решению прокуратуры задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qohumunu qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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