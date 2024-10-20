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Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сальяна

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сальяна Вчера около 21:00 в полицию поступила информация о гибели жителя Сальянского района Азиза Салаева из-за многочисленных травм головы.
Происшествия
20 октября 2024 г. 11:17
Задержан подозреваемый в убийстве жителя Сальяна

Вчера около 21:00 в полицию поступила информация о гибели жителя Сальянского района Азиза Салаева из-за многочисленных травм головы.

Как сообщили аранскому бюро Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками отдела в ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, ранее судимый Э. Самедов (1977 года рождения).

По предварительным данным, А. Салаев (1973 года рождения) был избит до смерти, его тело было обнаружено на улице Т. Халилбейли г. Сальян.

По факту ведется расследование, выясняются причины инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Salyan sakinini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

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