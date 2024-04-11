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Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в поселке Кешля

Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в поселке Кешля Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в поселке Кешля Низаминского района Баку.
Происшествия
11 апреля 2024 г. 18:33
Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в поселке Кешля

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в поселке Кешля Низаминского района Баку.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Так, 10 апреля в ведомство поступила информация, что Анар Гулиев, проходивший лечение в больнице после полученного в Низаминском районе столицы ранения, скончался в больнице.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Рахман Гахраманов (1990 г.р.) во время ссоры в поселке Кешля 9 апреля нанес ножевое ранение своему знакомому А.Гулиеву, который на следующий день скончался в больнице, где ему оказывали помощь.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется следствие. Р.Гахраманов арестован в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Keşlədə tanışını bıçaqla öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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