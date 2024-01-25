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Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже

Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже Подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже 17-летний подросток арестован сроком на 4 месяца.
Происшествия
25 января 2024 г. 16:12
Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже

Подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже 17-летний подросток арестован сроком на 4 месяца.

Как сообщает западное бюро Report, решение об аресте Фарида Шабанова (2007 г.р.), подозреваемого в убийстве ученика местной средней школы №8 Рауля Рагимова, принято Гянджинским городским судом.

Инцидент произошел утром 23 января перед зданием средней школы №8. Неизвестный ударил ножом ученика 11-го класса Рауля Рагимова. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, несмотря на усилия врачей подросток скончался.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Фарид Шабанов. По факту в прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə məktəblini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

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