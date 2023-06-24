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Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Баку

Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Баку Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ильхама Хикмет оглу Керимова, 2003 года рождения.
Происшествия
24 июня 2023 г. 04:46
Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Баку

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ильхама Хикмет оглу Керимова, 2003 года рождения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, им оказался 18-летний Фатех Векил оглу Мамедов.

"Инцидент произошел на почве личных отношений", - добавили в пресс-службе.

По факту ведется расследование.

01:10

В Наримановском районе Баку совершено убийство 20-летнего парня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что 23 июня около 23:00 в полицию поступила информация о гибели Ильхама Хикмет оглу Керимова, 2003 года рождения, на улице Хидаятзаде Наримановского района от полученных колото-резаных ран.

"Сотрудники полиции принимают меры для задержания лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления", - добавили в пресс-службе.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 yaşlı gənci qətlə yetirən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

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