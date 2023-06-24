Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня в Баку

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ильхама Хикмет оглу Керимова, 2003 года рождения.
Как сообщили
"Инцидент произошел на почве личных отношений", - добавили в пресс-службе.
По факту ведется расследование.
В Наримановском районе Баку совершено убийство 20-летнего парня.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Было отмечено, что 23 июня около 23:00 в полицию поступила информация о гибели Ильхама Хикмет оглу Керимова, 2003 года рождения, на улице Хидаятзаде Наримановского района от полученных колото-резаных ран.
"Сотрудники полиции принимают меры для задержания лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления", - добавили в пресс-службе.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.