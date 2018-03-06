Задержан подозреваемый в совершении убийства во время массовой драки в Баку

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства во время массовой драки в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Report, задержан Амин Кязымов, подозреваемый в убийстве во время драки Яшара Мамедова 1966 г.р.
Ожидается, что в его отношении будет принята мера пресечения в виде ареста.
Отметим, что инцидент произошел 4 марта напротив квартиры №34 на проспекте Гара Гараева, 62.
Драка произошла между 6-ю лицами и Мамедовым Яшаром Мамед оглу 1966 года рождения с его сыном. В результате Я.Мамедов получил три ножевых ранения. Потерявший много крови мужчина скончался по дороге в больницу. В результате драки еще два человека получили травмы.
В прокуратуре Низаминского района по факту возбуждено уголовное дело.
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