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В Гедабее задержан подозреваемый в жестоком нападении на 74-летнюю женщину

В Гедабее задержан подозреваемый в жестоком нападении на 74-летнюю женщину В Гедабее задержан подозреваемый в жестоком нападении на 74-летнюю женщину
Происшествия
5 июня 2025 г. 13:15
В Гедабее задержан подозреваемый в жестоком нападении на 74-летнюю женщину

Генпрокуратура и МВД Азербайджана сообщили о задержании подозреваемого в совершении разбойного нападения на пожилую женщину в Гедабейском районе.

Как передает Report со ссылкой на совместное заявление ведомств, жертвой преступления стала 74-летняя жительница села Кяляман, которая подверглась физическому насилию при разбойном нападении.

Инцидент произошел 24 мая. По данному факту в Гедабейской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия были проведены первоначальные и дополнительные осмотры места происшествия, допрошены потерпевшая и многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая, комплексная судебно-дактилоскопическая и судебно-генетическая экспертизы.

30 мая около 01:00 ночи потерпевшая скончалась в больнице, где проходила лечение после нападения. В связи с этим была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Благодаря интенсивным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками прокуратуры и полиции, 4 июня был задержан подозреваемый в совершении преступления - Низамеддин Байрамов (1993 г.р.). Во время допроса в присутствии адвоката он признался в содеянном.

В настоящее время следствие по данному уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə 74 yaşlı qadına qarşı törədilmiş zorakılıq faktına görə bir nəfər saxlanılıb

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