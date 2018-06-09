 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан подозреваемый в организации вооруженного инцидента в Джалилабаде криминальный авторитет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Добавлено видео

    *** 11:51

    Джалилабад. 9 июня. REPORT.AZ/ Задержаны участники вооруженного инцидента, совершенного два дня назад в Джалилабадском районе.

    Как передает аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, были задержаны Шахин Алигулу оглы Гасанов 1961 г.р., известный в криминальном мире как "Шахин", его брат Сахавет Гасанов, с другой стороны – Ильгар Гасанов.

    Во время осмотра, проведенного в доме Шахина Гасанова, был изъят целый арсенал оружия и боеприпасов и передан следствию в качестве вещественных доказательств.

    По факту в отделе полиции Джалилабадского района ведется расследование.

    Отметим, что вооруженный инцидент произошел 7 июня между жителями Джалилабадского района. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi