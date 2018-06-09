Задержан подозреваемый в организации вооруженного инцидента в Джалилабаде криминальный авторитет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 11:51
Джалилабад. 9 июня. REPORT.AZ/ Задержаны участники вооруженного инцидента, совершенного два дня назад в Джалилабадском районе.
Как передает аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, были задержаны Шахин Алигулу оглы Гасанов 1961 г.р., известный в криминальном мире как "Шахин", его брат Сахавет Гасанов, с другой стороны – Ильгар Гасанов.
Во время осмотра, проведенного в доме Шахина Гасанова, был изъят целый арсенал оружия и боеприпасов и передан следствию в качестве вещественных доказательств.
По факту в отделе полиции Джалилабадского района ведется расследование.
Отметим, что вооруженный инцидент произошел 7 июня между жителями Джалилабадского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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