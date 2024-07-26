Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку.

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в полицию поступила информация о госпитализации Фарруха Бабаева, 1995 года рождения, с колото-резаными ранениями, полученными в поселке Ени Гала Хазарского района Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отделения полиции Хазарского РУП, был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении деяния Эхтирам Джавадов, 1987 года рождения.

Расследование по факту продолжается.