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Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку

Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку.
Происшествия
26 июля 2024 г. 00:23
Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 29-летнему мужчине в Хазарском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в полицию поступила информация о госпитализации Фарруха Бабаева, 1995 года рождения, с колото-резаными ранениями, полученными в поселке Ени Гала Хазарского района Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отделения полиции Хазарского РУП, был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении деяния Эхтирам Джавадов, 1987 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Qalada gənc oğlanı bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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