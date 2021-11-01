Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Имишли

"В связи с инцидентом в Имишли задержан подозреваемый".

"В связи с инцидентом в Имишли задержан подозреваемый".

Об этом в ответ на вопрос Report сказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что сразу после поступления в прокуратуру предварительной информации об инциденте было начато расследование, возбуждено уголовное дело: "За короткое время был установлен и арестован подозреваемый. Продолжаются интенсивные действия. Привлечение виновного к уголовной ответственности и предъявление ему конкретного обвинения будет осуществлено на основании имеющихся доказательств. Это очень серьезный вопрос, и мы постоянно будем держать его под контролем. Пользуясь случаем, прошу все СМИ в подобных щепетильных вопросах соблюдать определенные правила".

Отметим, что в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по факту рождения ребенка жительницей района А.Н. (имя условное) 2010 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, следствие продолжается.

11-летняя девочка родила ребенка путем кесарева сечения в Республиканской клинической больнице. Ребенок родился на 30-31-й неделе.