Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты

Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к уголовной ответственности в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией.
Расследование продолжается.
Пострадавшим от действий О.Гулиева гражданам рекомендуется обратиться в полицию.
Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской картыЗадержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к
Происшествия
8 октября 2022 г. 23:25
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Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина.
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşın bank kartından 723 manat pulu talayan şəxs saxlanılıb