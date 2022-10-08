Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты

Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты

Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к

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Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина.



Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.



Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к уголовной ответственности в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией.



Расследование продолжается.



Пострадавшим от действий О.Гулиева гражданам рекомендуется обратиться в полицию. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook