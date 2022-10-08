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Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты

Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к
Происшествия
8 октября 2022 г. 23:25
Задержано лицо, похитившее 725 манатов с банковской карты

Сотрудники полиции установили личность кибер-преступника, похитившего 725 манатов с банковской карты гражданина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, им оказался Орхан Гулиев, 1999 года рождения. Он задержан и привлечен к уголовной ответственности в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией.

Расследование продолжается.

Пострадавшим от действий О.Гулиева гражданам рекомендуется обратиться в полицию.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşın bank kartından 723 manat pulu talayan şəxs saxlanılıb

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