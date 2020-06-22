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Задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента в Волгограде

Задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента

21 июня, молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летнего студента-медика из Азербайджана Тимура Гаврилова, нашли и задержали в Смоленске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщила старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по региону Наталия Рудник, в Смоленск уже выехали сотрудники областного главка МВД и регионального СУ СКР для проведения с участием подозреваемого процессуальных действий. 

Предполагаемый убийца будет этапирован в Волгоград.

Напомним, убийство произошло ночью 13 июня. В Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело несовершеннолетнего студента медицинского вуза. Злоумышленник не менее 20 раз ударил подростка ножом.

Тело убитого было доставлено на родину в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что посольство Азербайджана в России взяло под контроль убийство студента. 

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