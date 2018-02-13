Задержан парень, убивший в Гяндже ученика средней школы

Гянджа. 13 февраля. REPORT.AZ/ Задержан парень, убивший в Гяндже ученика 11-го класса.

Как сообщает западное бюро Report, это Турал Исмаил оглу Тагиев 2001 г.р.

Хотя правоохранительные органы отмечали, что убитым является учащийся школы №7 города Гянджа, директор школы Севда Садыгова заявила, что в возглавляемом ею учебном заведении нет ученика по имени Эльнур Багиров.

Отметим, что житель Гянджи Эльнур Гасан оглу Багиров 2001 г.р. получил ножевое ранение в сердце недалеко от называемой "Дубайский рынок" территории на улице Таги Арани.

Насмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.