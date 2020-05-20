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Задержан парень, ранивший двух человек в Гейгеле

Задержан парень, ранивший двух человек в Гейгеле

В Гейгельском селе Зургес 25-летний Юсиф Рагимов и 28-летняя Г.Гусейнова получили ножевые ранения.

Как сообщает западный центр Report, оба были доставлены в Гейгельскую центральную районную больницу, а позже в Гяджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. 

Один из раненых был прооперирован, его состояние расценивается как средней тяжести. Состояние другого удовлетворительное.  

Подозреваемый в совершении преступления Аслан Муса оглу Вердиев 2002 г.р. задержан и передан следствию.

Отметим, что Ю.Рагимов является бывшим мужем кузины А.Вердиева. По предварительной версии, инцидент произошел на почве личного конфликта. 

По факту ведется расследование. 

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