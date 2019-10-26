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Задержан парень, избивший cвоего земляка во дворе школы в Лянкяране

​Задержан парень, избивший cвоего земляка во дворе школы в Лянкяране

В Лянкяране задержан парень, избивший в прошлом месяце своего земляка. 

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 сентября во дворе гимназии. 

Как стало известно следствию, неизвестный нанес Азеру Агаеву 1973 года рождения удар камнем по голове. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 128 УК Азербайджана. 

В ходе следствия было установлено, что преступление совершил житель Лянкярана Салех Бахрамов 2000 года рождения. Виновный задержан. 

Следственные мероприятия продолжаются.

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