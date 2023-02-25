В Ширване задержан онлайн-покупатель наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции города Ширван, был задержан мужчина, купивший наркотики онлайн у иностранного наркоторговца, с которым он познакомился через социальную сеть.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции города Ширван, был задержан мужчина, купивший наркотики онлайн у иностранного наркоторговца, с которым он познакомился через социальную сеть.

Как сообщили Report в пресс-службе Ширванской региональной группы МВД, сотрудники полиции задержали жителя города Ширван, ранее судимого Рахила Джаббарлы.

В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство - героин весом 865 граммов.

Во время допроса Р.Джаббарлы признался, что покупал наркотики онлайн у иностранного гражданина, с которым познакомился через социальную сеть.

По данному факту в следственном отделе Отдела полиции города Ширван возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются мероприятия по выявлению преступных связей Р.Джаббарлы.