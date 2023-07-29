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Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали

Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали Задержан находящийся в международном розыске один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали.
Происшествия
29 июля 2023 г. 17:31
Задержан один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали

Задержан находящийся в международном розыске один из организаторов геноцида азербайджанцев в Мешали.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК АР в связи с событиями 22 декабря 1991 года, когда члены незаконных армянских вооруженных формирований в селе Мешали Ходжалинского района совершили геноцид и депортацию лиц азербайджанской национальности, в том числе нанесли крупный материальный ущерб, уничтожив и повредив имущество, принадлежащее жителям села и государству.

Следствием установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Хачатурян Вагиф Черкезович 1955 года рождения, проживавший в селе Мешали, вместе с другими лицами армянской национальности совершил убийство 25 человек азербайджанской национальности, в том числе были ранены 14 человек, а 358 азербайджанцев были изгнаны с мест их законного проживания.

Кроме того, Вагиф Хачатурян вместе со своими сообщниками уничтожил и повредил имущество, принадлежащее государству и жителям села, причинив в общей сложности материальный ущерб в размере 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск 12 ноября 2013 года.

В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачын" на азербайджано-армянской государственной границе при попытке выехать, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), в Республику Армения под предлогом лечения.

Будет обеспечено размещение Вагифа Хачатуряна в медицинском учреждении в Баку, оказание необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения представителями МККК.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по привлечению других обвиняемых по данному уголовному делу лиц к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Meşəli soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq axtarışda olan şəxslərdən biri saxlanılıb

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