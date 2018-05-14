Задержан один из нападавших на сотрудника компании Veyseloglu

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ 30 апреля работающий в одной из филиалов Группы компаний Veyseloglu в Мингячевире Эльчин Абдуллаев, позвонив на горячую линию МВД (102) сообщил, что 2 неизвестных, ударив его, отобрали сумку с деньгами компании.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Незамедлительно сотрудники отделения полиции города Мингячевир осуществили соответствующие меры. В результате расследования выяснилось, что около 7 часов двое неизвестных на территории города при входе в дом Э.Абдуллаева, работающего экспедитором в одной из компаний, ударили последнего предметом, похожим на фонарь, и скрылись, забрав сумку с принадлежащими компании 70 000 манатами.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и отделения полиции Гянджи были установлены подозреваемые в совершении преступления.

В доме одного из нападавших - Кянана Велиева сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств около 16 тысяч манатов, 1 кастет и 2 ножа.

Отметим, что подвергшийся нападению Эльчин Абдуллаев работает в Мингячевирском филиале Группы компаний Veyseloglu.