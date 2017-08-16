Задержан ограбивший в Баку платежный терминал MİLLİ ÖN

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Задержан подозреваемый в ограблении в Баку платежного терминала MİLLİ ÖN.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый житель Агдашского района Джавад Исаев, подозреваемый в воровстве 11 июня из одного из магазинов на территории района 500 манатов, табачных изделий и 385 манатов из установленного в магазине платежного терминала MİLLİ ÖN.