Задержан обвиняемый в воровстве из каменных карьеров в Абшероне - ФОТО

Абшерон. 27 января. REPORT.AZ/ Из каменных карьеров в посёлке Гюздяк были украдены кабели и медь.

Как передаёт сумгайытско-абшеронское бюро Report, об этом сообщили в Абшеронском районном отделении полиции.

Оперативно-следственная группа немедленно приступила к розыску. Во время расследования выяснилось, что кражу совершил ранее работавший на данном карьере 35-летний Хидаят Алиев. Во время оперативно-розыскных мероприятий Алиев был задержан сотрудниками Абшеронского районного отделения полиции.

Отметим, что Алиев ранее уже дважды отбывал тюремный срок за аналогичные преступления. По факту открыто уголовное дело, ведётся расследование.

Ранее был задержан молодой человек, который грабил машины на Абшероне.