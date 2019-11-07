Задержан объявленный Россией в розыск азербайджанец.
Как сообщает Report, объявленный в розыск по ст. 159 (мошенничество) УК РФ 37-летний Махир Гасанов задержан в Шамкирском районе.
По факту ведется расследование.
Задержан объявленный Россией в розыск азербайджанец.
Как сообщает Report, объявленный в розыск по ст. 159 (мошенничество) УК РФ 37-летний Махир Гасанов задержан в Шамкирском районе.
По факту ведется расследование.
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