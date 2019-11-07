Задержан объявленный Россией в розыск азербайджанец

Задержан объявленный Россией в розыск азербайджанец

7 ноября, 2019 13:25

https://report.az/storage/news/0ab5153bac4f5ac2715ec671891a1078/71cc4780-a3e1-43d1-b702-9217166df206_292.jpg Задержан объявленный Россией в розыск азербайджанец. Как сообщает Report, объявленный в розыск по ст. 159 (мошенничество) УК РФ 37-летний Махир Гасанов задержан в Шамкирском районе. По факту ведется расследование.

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