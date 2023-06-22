Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика.
Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
Сообщается, что водитель грузового автомобиля марки Shacman с государственным регистрационным номером 99-XM-703 Али Гусейнов проигнорировал законное требование полиции остановиться из-за нарушения правил грузоперевозок и продолжил движение.
Али Гусейнов был задержан в результате мер, принятых сотрудниками 1-го взвода полка дорожно-патрульной службы.
В отношении водителя был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд на рассмотрение.
Решением суда Али Гусейнов арестован в административном порядке.