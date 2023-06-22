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Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика

Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика.
Происшествия
22 июня 2023 г. 18:03
Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика

Задержан не подчинившийся законным требованиям полиции водитель грузовика.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Сообщается, что водитель грузового автомобиля марки Shacman с государственным регистрационным номером 99-XM-703 Али Гусейнов проигнорировал законное требование полиции остановиться из-за нарушения правил грузоперевозок и продолжил движение.

Али Гусейнов был задержан в результате мер, принятых сотрудниками 1-го взвода полка дорожно-патрульной службы.

В отношении водителя был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд на рассмотрение.

Решением суда Али Гусейнов арестован в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisinin qanuni tələbinə əməl etməyən yük avtomobilinin sürücüsü saxlanılıb

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