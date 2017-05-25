Задержан насмерть сбивший в Барде пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Барде задержан насмерть сбивший пешехода и сбежавший с места ДТП водитель.

Как сообщает Report, 30 апреля на территории города Барда неизвестным автомобилем был сбит переходивший дорогу местный житель Забиль Мамедов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Бардинского района, было установлено, что авария совершена автомобилем марки Ford. Подозреваемый в совершении ДТП житель Агдама Нофель Ибрагимов задержан.

По факту ведется расследование.