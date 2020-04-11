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Задержан нарушивший карантинный режим псевдожурналист

Задержан нарушивший карантинный режим псевдожурналист

В Гяндже задержан местный житель, попытавшийся нарушить карантинный режим по поддельному удостоверению журналиста. 

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинском региональном отделении пресс-службы МВД. 

Было отмечено, что сотрудники Главного городского управления полиции задержали местного жителя Турала Аббасова, представившего поддельное удостоверение журналиста газеты "Голос Гянджи". 

Псевдожурналист был задержан и доставлен в управление полиции. В ходе допроса он признался в изготовлении поддельного документа с тем, чтобы иметь возможность свободно передвигаться по городу в условиях карантинного режима. 

Расследование по факту продолжается.

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