Задержан наркокурьер, пытавшийся доставить в Баку крупную партию марихуаны и героина

В Джалилабаде задержан мужчина, который хотел доставить в Баку крупную партию наркотических веществ.
Как сообщили
В ходе обыска из его сумки были обнаружены и изъяты 5,33 кг марихуаны, 150 граммов героина и 150 таблеток метадона.
В ходе расследования было установлено, что задержанный получил наркотические средства через проживающего за рубежом наркоторговца, и должен был доставить запрещенные вещества в Баку.
Решением суда А.Гусейнов арестован, по факту в Джалилабадском РОП ведется расследование.