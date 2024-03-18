Задержан наркокурьер, пытавшийся доставить из Шеки в Баку большое количество наркотиков

В Шекинском районе задержан наркокурьер, пытавшийся сбыть большое количество наркотиков.
Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции задержан житель Шамкирского района Ширхан Мухтаров, ранее судимый в Российской Федерации за грабежи и кражи.
У него было обнаружено 7 кг марихуаны, 600 гр. героина, полкилограмма метамфетамина и 120 упаковок таблеток метадона.
В ходе расследования выяснилось, что Ширхан Мухтаров согласился приехать в Шекинский район и за деньги вывезти спрятанные там наркотики в город Баку. Отмечается, что наркотики были доставлены в Азербайджан из-за рубежа.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.