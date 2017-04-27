 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан нанесший в Баку 44-летнему лицу ножевые ранения и сбежавший с места преступления мужчина

    Расследование продолжается

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Задержан нанесший в Баку 44-летнему лицу ножевые ранения и сбежавший с места преступления мужчина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице М. Джалала Пашаева в Насиминском районе.

    Ахмедов Рустам 1973 г.р. при неизвестных обстоятельствах получил на территории 4-го микрорайона ножевые ранения.

    В результате оперативных действий сотрудников 19-го отделения полиции Насиминского РУП был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Дашкесанского района Таир Искендеров 1985 г.р.

    Расследование продолжается. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi