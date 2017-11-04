Задержан начальник отделения Службы по мобилизации и призыва на военную службу

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Задержан начальник Астаринского районного отделения Службы по мобилизации и призыву на военную службу Кянан Искендеров.

Как сообщает Report, задержанному сотрудниками правоохранительных органов начальнику отделения выдвинуто обвинение по статьям 313 (служебный подлог) и 340.2 (нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Ожидается, что сегодня в отношении К. Искендерова вынесут решение о мере пресечения в виде ареста.